Santorin attend le retour des touristes, dans la peur et l'impatience

Avec son paysage de carte postale éclaboussé de soleil, l'île de Santorin, l'une des plus touristiques de Grèce, attend le retour des touristes lundi, partagée entre l'impatience de renouer avec son effervescence et la peur de voir émerger le coronavirus dont elle avait été jusqu'ici préservée.

Dans les ruelles calmes de Fira, la capitale de l'île, le temps s'égrène au rythme du carillon de l'église Aghia Eleftherios. Comme un rappel des heures qui la séparent désormais du déferlement de touristes.

"Nous les attendons désespérément. Nous avons besoin d'eux, s'ils ne viennent pas comment allons nous survivre?", s'impatiente Michalis Drosos, qui travaille dans un magasin de souvenirs du centre de Fira.

La saison touristique rouvre officiellement lundi en Grèce, après trois mois de confinement qui a mis un coup d'arrêt au tourisme, un secteur crucial de l'économie grecque avec 25% du PIB.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a choisi Santorin pour inaugurer en grande pompe la saison samedi. Et inviter les touristes à venir sans tarder s'extasier devant "l’éblouissant coucher de soleil" qui a fait la célébrité de l'île.

"On a une chance incroyable de venir sans aucun touriste", s'exclame Cédric Delourme, un Français venu avec sa famille, l'un des rares touristes à arpenter l'île cycladique.

L'hôtel Gallini attend des Américains lundi mais "on n'est jamais sûr jusqu'à la dernière minute", souligne son gérant, George Roussos. Ils arrivent via Athènes après une escale en Allemagne.

Car l'aéroport de Santorin ne rouvrira aux vols internationaux que le 1er juillet, comme tous les aéroports régionaux de Grèce.

Mais des avions en provenance de Paris, Amsterdam, Londres ou encore de Rome doivent atterrir lundi à Athènes. Au total, les voyageurs d'une trentaine de pays sont à nouveau accueillis sur les aéroports de Thessalonique et Athènes.

"Nous redémarrons le moteur de production le plus important du pays et nous mettons fin à l'angoisse de 700.000 travailleurs du secteur touristique", s'est réjoui aussi à Santorin le ministre du Tourisme, Harry Theoharis.

C'est sans compter sur l'inquiétude des hôteliers et autres restaurateurs face au risque de résurgence de la pandémie, qui a jusqu'ici relativement épargné la Grèce, avec seulement 183 morts.

- "Sur les nerfs" -

"Tout le monde a peur, peut-être qu'on va attraper le coronavirus", s'inquiète Orestis Papoulias, manager d'un beach bar sur la plage de sable noir de Perissa.

"Du moment où les touristes vont arriver, on va avoir de nouveaux cas", renchérit Stéphane Saat, guide touristique à Santorin depuis 12 ans.

Et "si l'on nous dit qu'il y a trop de cas, on va devoir à nouveau fermer mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de sous et on est sur les nerfs", fustige ce Canadien résident de Grèce.

Pour les mêmes raisons, Panos Kontoulis, gérant de l'hôtel Mylos, hésite encore à rouvrir fin juin. La pandémie "a tout changé, on ressent peut-être pas de la peur mais de l'insécurité", confie-t-il. Car "nous devons protéger tous nos clients et nos employés (...)et on ne profite pas de chaque instant", déplore-t-il.

Les procédures de protection contre le coronavirus "sont lourdes", admet aussi George Roussos. Mais tout est prévu, dit-il: un médecin par hôtel, une chambre pour d'éventuelles quarantaines et l'hôpital local capable de faire des tests.

- "En sécurité" en Grèce -

Avec si peu de cas de coronavirus dans le pays, le restaurateur Evangelos Gidaropoulos "croit que les gens à travers le monde préfèreront venir en Grèce".

Entre les maisons blanches et les dômes bleus d'Oia à l'autre extrémité de l'île, Max Han, un jeune touriste chinois se sent d'ailleurs "vraiment en sécurité" au milieu des visiteurs grecs.

"Très peu de personnes ont été infectées (...) C'est pourquoi j'ai choisi de voyager à Santorin, la semaine prochaine je vais en Crète", dit-il en admirant le coucher de soleil. "Je ne me fais pas de souci pour le virus."