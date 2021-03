Sarah Everard, 33 ans, a disparu près de Londres: des restes humains découverts dans un bois, un policier arrêté

Des restes humains ont été retrouvés dans des bois en Angleterre où la police était à la recherche d'une femme d'une trentaine d'années portée disparue en mars.



Sarah Everard, 33 ans, est portée disparue depuis le 3 mars. Elle était au domicile d'un ami au sud de Londres le soir de sa disparition et a quitté ce lieu pour rentrer chez elle dans le quartier de Brixton, 4 kilomètres plus loin. Elle a traversé un grand parc urbain et aurait dû arriver chez elle 50 minutes plus tard. Mais elle n'a plus donné signe de vie depuis.

La commissaire de police Cressida Dick a fait part lors d'un briefing que des restes humains avaient été découverts dans un bosquet à Ashford dans le Kent, à 78 kilomètres d'où la jeune femme disparue a été aperçue pour la dernière fois, sur des images de vidéosurveillance à 21h30 le soir de sa disparition. "Nous ne sommes pas à même de confirmer une identité. Mais cela pourrait prendre un temps considérable", a ajouté Mme Dick. Une disparition "dans des circonstances horribles et troublées" est le cauchemar de chacun, a-t-elle ajouté.

"Des agents spécialisés ont été en contact avec la famille de Sarah pour les mettre à jour sur l'avancée de l'enquête et continuer à les soutenir de la meilleure façon que possible".

Nous sommes profondément horrifiés par cette terrible nouvelle

Un agent de police a été arrêté au Royaume-Uni en lien avec la disparition de cette jeune à Londres, avait annoncé la veille la police de la capitale britannique. Le suspect, âgé d'une quarantaine d'années, fait partie d'une unité spécialisée, dans laquelle il était chargé d'effectuer des patrouilles autour de locaux diplomatiques, a précisé la police de Londres dans un communiqué.

L'homme a été arrêté dans le Kent et placé en détention dans un commissariat londonien, de même qu'une femme d'une trentaine d'années qui avait déjà été arrêtée au même endroit suspectée d'avoir aidé l'auteur des faits.

"Le fait que le suspect arrêté pour le meurtre de Sarah soit un agent de la police de Londres a déclenché une onde de choc et de la colère dans le public et dans les rangs de la police", a encore commenté la commissaire. "Je parle au nom de tous mes collègues quand j'affirme que nous sommes profondément horrifiés par cette terrible, terrible nouvelle", a-t-elle ajouté.