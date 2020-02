Saudi Tour: la 2e étape pour Bonifazio, Costa reste leader

L'Italien Niccolo Bonifazio s'est imposé mercredi lors de la 2e étape du Saudi Tour, une nouvelle épreuve cycliste dont le Portugais Rui Costa a conservé la tête, après sa victoire mardi lors de la 1re étape.

Au terme des 187 km séparant Sadus Castle d'Al Bujairi, le coureur de l'équipe Total-Direct Energie s'est détaché du peloton dans le dernier kilomètre pour gagner avec deux secondes d'avance sur l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-McLaren) et le Français Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic).

Au classement général, Rui Costa conserve la 1re place avec une seconde d'avance sur l'Australien Heinrich Haussler (Bahrain), son dauphin lors de la 1re étape, et deux sur Bouhanni.

Jeudi, la 3e étape entre l'Université du roi Saoud et Al Bujairi sera plus courte (119km) mais plus escarpée.

Le Saudi Tour, dont c'est la première édition, se conclura samedi à Riyad, la capitale saoudienne choisie comme ville d'arrivée de la 5e et ultime étape.

Classement de la 2e étape, disputée mercredi:

1. Niccolo Bonifazio (ITA/TDE), les 187 km en 4h32:31

2. Phil Bauhaus (GER/BAH) à 02.

3. Nacer Bouhanni (FRA/ARK) m.t.

4. Timothy Dupont (BEL/CIW) m.t.

5. Jens Debusschere (BEL/B&B) m.t.

...

Classement général après la 2e étape:

1. Rui Costa (POR/UAE) 8h24:35

2. Heinrich Haussler (AUS/BAH) à 01.

3. Nacer Bouhanni (FRA/ARK) à 02.

4. Phil Bauhaus (GER/BAH) à 04.

5. Andreas Lorentz Kron (DEN/Riwal Readynez Cycling Team) à 09.

...