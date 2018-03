Scandale du jambon de Parme: l'HORREUR découverte dans 6 élevages d'Italie (vidéo)

L'organisation de défense des animaux Gaia dénonce ce lundi, vidéo à l'appui, les conditions de vie "épouvantables" des cochons dans 6 élevages du Nord de l'Italie pour la production du jambon de Parme. Les images témoignent d'un manque d'hygiène et de violations du bien-être des animaux. L'association demande aux consommateurs de boycotter le jambon de Parme.

La vidéo publiée par Gaia est le résultat d'une enquête réalisée entre décembre et février derniers dans 6 élevages de la région de Lombardie, à Brescia, Cremona et Mantua, qui abritent chacun entre 3.000 et 10.000 cochons.





Des cochons malades, agonisant ou morts sans aucun suivi vétérinaire



"Les images sont difficiles à visionner", explique Michel Vandenbosch, le président de Gaia. "On y voit clairement que la majorité des cochons (de tous les âges) ont subi une ablation de la queue. (…) La coupe routinière de la queue est pourtant une pratique interdite depuis plus de 20 ans dans l'Union européenne. (…) Les images montrent des cochons en train de ronger les oreilles de leurs congénères à la queue coupée, par ennui et frustration."



"Beaucoup d'animaux visibles sur la vidéo d'enquête souffrent également de maladies et de souffrances, qui ne font l'objet d'aucun suivi vétérinaire approprié. On y voit par exemple une truie affamée et paralysée se traîner au sol vers le bac de nourriture. À un autre moment, cette truie est prise de tremblements, visiblement à l'agonie. Les enquêteurs ont également observé des cochons souffrant d'un prolapsus rectal, une affection douloureuse lors de laquelle le rectum s'affaisse et sort de l'anus. D'autres animaux présentent des blessures infectées à la queue ou des infections des yeux (probablement liées à la forte concentration d'ammoniac), sans que ces affections ne soient traitées."





Conditions d'hygiène exécrables



"Détenues dans des stalles illégales (interdites dans l'UE depuis 2013), les truies n'ont même pas la possibilité de se retourner. Dans les hangars, la ventilation insuffisante ne permet pas aux animaux de respirer un air frais. D'une manière générale, les conditions d'hygiène sont exécrables. Des carcasses de cochons gisent près de là où des truies doivent mettre bas. À l'extérieur du hangar, des carcasses s'amoncellent. Les rats et les souris ont élu domicile dans l'enceinte de l'élevage. Détenus dans des enclos surpeuplés, les cochons urinent sur leurs congénères. La vidéo montre deux fœtus avortés, au sol, à côté de leur mère morte."



"À la vue des images, il est clair que l'Europe n'a pas de quoi être fière de son jambon de Parme. L'enquête révèle au contraire une situation scandaleuse d'infractions aux règles européennes et au bien-être animal", conclut Michel Vandenbosch.





Gaia réclame le boycott du jambon de Parme



Gaia demande aux consommateurs de ne plus acheter de jambon de Parme et aux chaînes de supermarchés d'arrêter d'en commercialiser, alors que la Belgique est le 6ème plus grand importateur du produit. "Le jambon de Parme est le résultat d'une grave souffrance animale", dénonce M. Vandenbosch. "Il est grand temps que les consommateurs ouvrent les yeux: le jambon de Parme n'a rien d'un produit prestigieux."



L'organisation déplore également que le bien-être animal n'entre pas en compte dans l'octroi des quelque 7 millions d'euros de subsides de l'Union européenne pour le secteur. Les promoteurs du jambon de Parme "foulent au pied" les règles européennes, ajoute-t-elle.



Un scandale similaire avait éclaté fin 2016 après la diffusion d'une vidéo de l'ONG "Essere Animali", démontrant également des maltraitances animales dans un élevage. Le Consortium du Jambon de Parme, l'organisme officiel chargé de la protection de l'appellation, avait alors condamné les faits et réclamé des sanctions disciplinaires.

Attention, la vidéo ci-dessous contient toutes les images choquantes décrites ci-dessus.