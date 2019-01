Scène poignante en Espagne: de nombreuses personnes chantent et prient pour réconforter les parents du petit Julen (vidéo)

La dernière partie de l'opération de sauvetage du petit Julen, tombé dans un puits à Totalán, a commencé ce jeudi. Pour accompagner les parents dans ces heures sombres et difficiles, de nombreuses personnes se sont réunies dans la petite commune du sud de l'Espagne, située dans la province de Malaga.



José Rosello et Vicky Garcia, les parents du garçon, ont trouvé un peu de réconfort auprès de ces personnes mobilisées. Au milieu de la foule, une dame tient une pancarte où est écrit "De Palma Palmilla, que Dieu soit avec toi, Julen". Face à la tristesse, les embrassades, les prières et les chants apportent un peu de réconfort et ravivent la flamme de l'espoir.



"Nous sommes là pour soutenir la famille de Julen, pour leur apporter de la chaleur et un peu de soutien", confie une jeune femme. "Nous sommes là pour montrer notre soutien à la famille de Julen, pour les mineurs, pour tous ceux qui sont impliqués dans les efforts produits et par dessus tout pour ses parents. Pour leur dire qu'ils doivent garder la foi. La foi fait bouger des montagnes et Julen va sortir de là", lance Maria José.



Un moment qui témoigne de la solidarité qui règne autour de ce drame. Ce mercredi, un policier impliqué dans les opérations pour sauver Julen avait d'ailleurs envoyé un lettre anonyme à un quotidien espagnol pour souligner le "côté humain de ce qui se passe".