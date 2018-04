Scène surréaliste en Angleterre: un cycliste se jette sur la route devant lui, heureusement il freine à temps (vidéo)

C’est un risque inconsidéré qu’a pris un homme pour visiblement tenter de provoquer un accident pour profiter d’une indemnité de l’assurance, rapporte le Daily Mail. Jack et sa compagne Elizabeth roulent sur une route à grande vitesse à Nottingham, en Angleterre, lorsqu'un homme se jette de son vélo et s’allonge sur la route d’une façon peu naturelle.





"Il s’est fâché, a quitté la route en criant"



La voiture est équipée d’une caméra embarquée, la scène a donc été filmée. C’est Dave, le père de la compagne du conducteur, qui a décidé de publier la vidéo sur son compte Facebook. "Un gars en bicyclette s’est jeté sur la route devant la voiture". Heureusement, Jack a freiné à temps. Il a alors signalé au cycliste qu’il avait une dashcam. "Il s’est fâché, a quitté la route en criant quelque chose à la personne qui était sur le côté de la route (probablement son témoin)".

"Je pense que c’était simplement un idiot au milieu de la route"

Jack a raconté à Newsflare: "Je pensais que c’était simplement un idiot au milieu de la route, et j’ai freiné, mais il s’est lancé sur le sol. Je me sens juste chanceux de ne pas avoir été seul à ce moment-là, et d’avoir une dashcam qui a tout filmé".





"Crash-for-cash"

Ce phénomène de "crash-for-cash", le fait de provoquer un accident pour toucher des indemnités, est répandu au Royaume-Uni et coûte l'équivalent de quelque 385 millions d'euros chaque année, selon des chiffres du bureau des fraudes à l’assurance, cités par le Daily Mail.