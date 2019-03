Séisme de 5,3 en Grèce, ressenti à Athènes

(Belga) Un séisme de magnitude 5,3 a secoué la Grèce continentale samedi et a été ressenti jusqu'à Athènes mais ne semble pas, selon les premières informations, avoir fait de dégâts, a annoncé l'observatoire national.

Le tremblement de terre a eu lieu à 14 km de profondeur et son épicentre est situé dans le golfe de Corinthe, à environ 200 km au nord-ouest de la capitale, a précisé l'observatoire. "La situation est sous contrôle et nous la surveillons. Il y a beaucoup de failles dans le Golfe de Corinthe", a précisé à la chaîne de télévision ERT le chef de l'Agence de prévision et de protection contre les tremblements de terre, Efthymios Lekkas. La Grèce est située sur d'importantes failles géologiques et connaît beaucoup de tremblements de terre, qui, le plus souvent, ne font pas de victimes. En juillet 2017, un séisme de 6,7 sur l'île de Kos, dans la mer Egée, avait toutefois provoqué la mort deux personnes et d'importants dégâts. En 1999, 143 personnes avaient péri dans un séisme de 5,9 à Athènes et dans sa région. (Belga)