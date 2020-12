Séisme en Croatie: une centrale nucléaire mise à l'arrêt en Slovénie

La centrale nucléaire slovène de Krsko a été mise à l'arrêt mardi "par précaution" après le séisme de magnitude 6,4 qui a touché la Croatie voisine, a déclaré à l'AFP une porte-parole du site, sans plus de détails.

Selon l'agence de presse STA, il s'agit d'une "procédure normale en cas de forts tremblements de terre".



Le séisme a été ressenti dans la capitale Ljubljana, ainsi que dans d'autres pays de la région, notamment en Hongrie et Autriche, ont rapporté des témoins et les médias.



Son épicentre est situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Zagreb, près de la localité de Petrinja, où des habitations se sont effondrées.



Construit à l'époque yougoslave et entré en service en 1983, le réacteur de type Westinghouse de Krsko, d'une puissance de 700 megawatts, est l'unique centrale de la Slovénie, qui partage le site avec la Croatie.



Il devait initialement cesser son activité en 2023, après 40 ans de fonctionnement.



Ljubljana et Zagreb ont toutefois décidé en 2015 de prolonger son activité de vingt ans, malgré les protestations de plusieurs ONG. Il couvre environ 20% des besoins en électricité de la Slovénie et 15% de ceux de la Croatie.