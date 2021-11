Seize agences de presse soutenues par l'UE pour créer une "salle de presse européenne"

(Belga) La Commission européenne a débloqué un financement de 1,76 million d'euros pour la création, par seize agences de presse dont Belga, d'une salle de presse européenne, a annoncé lundi le commissaire au Marché intérieur, Thierry Breton.

"Cette toute première rédaction paneuropéenne permettra aux journalistes de réaliser des reportages conjoints sur des matières liées à l'Union européenne et de promouvoir un esprit de collaboration dans leur pays", a commenté le commissaire français, à l'occasion du "European News Forum" à Bruxelles. "Avec cette étape, nous renforçons l'espace européen d'information et nous améliorons l'accès du citoyen à une information de qualité", a-t-il ajouté. La Commission avait lancé en juin dernier un appel à projets pour unir les forces de média d'information originaires des différents pays de l'Union, tout en maintenant leur indépendance rédactionnelle, en vue d'une production multilingue qui enrichisse le débat public européen. C'est l'agence de presse allemande DPA qui coordonnera ce projet "European Newsroom", qui prévoit aussi un site multilingue et des formations. Les agences participantes sont l'AFP (France), ANSA (Italie), Agerpres (Roumanie), APA (Autriche), ATA (Albanie), Belga (Belgique), BTA (Bulgarie), EFE et Europapress (Espagne), FENA (Bosnie), HINA (Croatie), MIA (Macédoine du Nord), STA (Slovénie), Tanjug (Serbie) et TASR (Slovaquie). "Quand seize agences de presse issues de quinze pays, chacune ayant sa perspective nationale propre sur l'Europe, ont recours à une rédaction commune à Bruxelles, elles bénéficieront toutes d'une diversité de perspectives. Grâce à ce réseau, c'est la qualité journalistique qui s'améliore", a affirmé Peter Kropsch, président du comité directeur de DPA, dans un communiqué. "La plupart de ces agences vont se retrouver dans un lieu commun où elles vont pouvoir échanger sur tous les sujets européens, demander ensemble des entretiens et publier sur un site dédié une partie de ces productions", a précisé l'AFP. Le projet doit débuter en janvier. La rédaction commune, elle, est attendue pour l'été 2022. (Belga)