Selon Francken, la famille serbe enfermée au 127bis a quitté volontairement le territoire

(Belga) La famille serbe - une femme et ses quatre enfants - enfermée pendant plusieurs semaines au centre 127bis, est rentrée volontairement en Serbie, selon le cabinet du secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Theo Francken (N-VA).

Cette famille est la première à avoir été enfermée, mi-août, dans les nouvelles - et controversées - unités familiales du centre fermé 127bis à Steenokkerzeel, après l'entrée en vigueur, quelques jours plus tôt, d'un arrêté royal ouvrant la porte à l'enfermement de familles en attente d'expulsion. "La famille a choisi, après 34 procédures, de retourner volontairement dans son pays d'origine et a signé une déclaration de départ volontaire", a affirmé mardi le cabinet Francken. (Belga)