Selon un sondage, une courte majorité de Britanniques voterait désormais contre le Brexit

Si un nouveau référendum était organisé aujourd'hui en Grande-Bretagne à propos de sa qualité de membre de l'Union européenne, les eurosceptiques ne pourraient pas rééditer leur succès, indique une étude révélée mercredi.

Environ 51% des Britanniques voteraient désormais pour le maintien de leur pays dans l'Union, selon ce sondage commandé par le parlement européen. Trente-quatre pour cent des sondés voteraient pour le Brexit et 11% sont indécis. Lors du référendum de juin 2016, les Britanniques avaient voté à 52% pour le Brexit. Cette information est révélée alors que les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'UE se réunissent à Bruxelles pour un sommet attendu comme décisif à propos de cette question. Le temps presse à cet égard, un accord devant être conclu et ratifié par les deux parties pour le 29 mars prochain, date à laquelle la Grande-Bretagne quittera l'Union européenne.