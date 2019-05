Septième titre consécutif pour le Bayern Munich

(Belga) Avec les derniers buts en Bundesliga du duo Franck Ribéry - Arjen Robben, le Bayern Munich, vainqueur 5-1 de Francfort, a remporté samedi à la dernière journée son septième titre consécutif sur un total de vingt-neuf, de champion d'Allemagne.

Il termine en effet avec deux points d'avance (78-76) sur le Borussia Dortmund, vainqueur 0-2 au Borussia Mönchengladbach grâce à des buts de Jadon Sancho et Marco Reus. Il s'agit du 86e et (magnifique) dernier goal de Ribéry en Bundesliga sous les couleurs du Bayern Munich. Le Français est ainsi devenu le premier joueur à être sacré neuf fois champion d'Allemagne. Le Bayer Leverkusen, qui s'est imposé 1-5 au Hertha Berlin, termine à la 4e place, derrière le RB Leipzig, battu 2-1 au Werder Brême, et retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine. Wolfsburg, qui a dynamité Augsbourg (8-1), réalise la grosse opération en remontant à la 6e place, qualificative pour l'Europa League. Hanovre et Nuremberg sont relégués. Le VfB Stuttgart, barragiste, devra assurer son maintien contre l'Union Berlin ou Paderborn. A l'issue d'une saison parfois chaotique, le Bayern Munich peut encore ajouter à son palmarès une dix-neuvième coupe, samedi prochain (20 heures) au Stade olympique de Berlin contre le RB Leipzig, dans son armoire à trophées. (Belga)