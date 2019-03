Serbie: des opposants font irruption à la télévision nationale

(Belga) Un groupe d'opposants au président serbe Aleksandar Vucic a fait irruption samedi soir dans le bâtiment de la télévision nationale (RTS) qu'ils accusent de partialité, exigeant de s'adresser à l'antenne à la population, selon des images diffusées en direct.

L'opposition manifeste tous les samedi depuis le 8 décembre contre ce qu'elle décrit comme la dérive autoritaire d'Aleksandar Vucic, et accuse la RTS d'ête inféodée au pouvoir. Elle demande à y bénéficier de plus de temps d'antenne. Parmi les quelques dizaines d'opposants entrés dans la RTS se trouvent plusieurs leaders de l'opposition, notamment l'ancien maire centriste de Belgrade, Dragan Djilas, et un responsable et député d'un parti d'extrême droite souverainiste, Bosko Obradovic, selon des images diffusées par la chaîne privée N1. Dans une déclaration diffusée par la RTS, le ministre l'Intérieur Nebojsa Stefanovic a dénoncé cette action. Selon les images de N1, peu avant 22h00, des policiers avaient entrepris d'évacuer les opposants. Auparavant, comme chaque semaine, des milliers de personnes avaient défilé dans le calme dans le centre de Belgrade. Les manifestants, qui se mobilisent aussi dans des dizaines d'autres villes, accusent le pouvoir de museler les médias et la société civile. Ils réclament la démission des dirigeants de la RTS. Aleksandar Vucic, ultranationaliste devenu pro-européen, rejette les accusations d'autoritarisme. L'an dernier, la Commission européenne avait exprimé des inquiétudes sur la liberté des médias en Serbie, accusations également rejetées par le président Vucic qui entend conduire son pays à l'adhésion à l'UE. (Belga)