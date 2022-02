Serbie : le président annonce des législatives anticipées en avril

(Belga) La Serbie organisera des élections législatives anticipées le 3 avril, près de deux ans après celles de 2020 boycottées par une large partie de l'opposition, a annoncé mardi le président serbe Aleksandar Vucic.

Parallèlement au scrutin des législatives, les Serbes voteront aux élections municipales dans la capitale, Belgrade. "Je suis sûr que le peuple de Serbie saura choisir le meilleur (...) Chers citoyens, je vous souhaite de bonnes élections", a déclaré dans une allocution télévisée le président Aleksandar Vucic, dont le parti a remporté une victoire écrasante en juin 2020 lors d'un scrutin critiqué par la Commission européenne pour "l'avantage écrasant et la promotion des politiques gouvernementales par la plupart des grands médias". Les premiers sondages suggèrent que le parti au pouvoir, le Parti serbe du progrès, de centre-droit, est favori en 2022. Il bénéficiait du soutien de 57% de l'électorat, selon une enquête de l'agence de sondage Faktor Plus publiée en décembre. Mais l'opposition espère un taux de participation élevé qui pourrait provoquer une surprise et constituer un galop d'essai pour la présidentielle, prévue cette année. Celle-ci pourrait se tenir concomitamment aux législatives. Les principaux partis d'opposition de Serbie qui ont boycotté les dernières élections, jugeant le processus ni libre ni équitable, ont cette fois annoncé leur intention de présenter des candidats. (Belga)