Serbie: le président Vucic espère devenir entraîneur de basket

Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré samedi sur son compte Instagram s'être inscrit à l'université afin de passer ses diplômes pour réaliser un rêve d'enfant, devenir entraîneur de basket pour les jeunes.

"Pour la deuxième fois de ma vie je redeviens un étudiant... en espérant pouvoir devenir entraîneur de basket pour enfants. Vous ne savez pas à quel point je suis heureux qu'après de nombreuses années, je vais réaliser mon rêve d'enfant", a écrit Vucic.

Sur une photo, le président de 50 ans, diplômé de droit, pose avec sa carte d'étudiant de l'université des sports et de la santé à Belgrade et une petite balle de basket.

"Il n'y a rien de plus beau que de passer le samedi et le dimanche avec des jeunes joueurs et des enfants auxquels tu peux apprendre des choses", avait déclaré en juin Vucic au Kurir, un tabloïd pro-gouvernemental.

Il avait ajouté que son rêve était d'entraîner des enfants d'un "petit club".

Nommé Premier ministre en 2014, il a été élu président en 2017.