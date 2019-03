Serie A - Le jeune Moise Kean sort du banc pour offrir la victoire à la Juventus

(Belga) Moise Kean, 19 ans, a offert la victoire à la Juventus face à Empoli (1-0) samedi à l'occasion de la 29e journée de Serie A. Le jeune italien est monté au jeu à la 69e minute et a débloqué le marquoir trois minutes plus tard pour sortir la Juventus de l'embarras.

Sans Cristiano Ronaldo, qui s'est blessé avec le Portugal, et sans Paulo Dybala, qui s'est blessé lors de l'échauffement d'avant match, les Turinois ont connu un après-midi plutôt compliqué dans leur stade. En première période, l'Empoli a fait une excellente figure en pratiquant un beau jeu sous le nez de 'Bianconeri' passifs. En deuxième période, Massimiliano Allegri a remobilisé ses troupes et on a enfin vu une 'Vieille Dame' plus fringante. Federico Bernardeschi et Joao Cancelo ont annoncé la couleur en effrayant le gardien des Toscans Bartlomiej Dragowski. A vingt minutes du terme, un long ballon de Giorgio Chiellini pour Mario Mandzukic a permis à l'attaquant croate de remiser en retrait pour Kean dont la frappe en un temps n'a laissé aucuen chance à Dragowski. Double buteur en sélection italienne face à la Finlande et au Liechtenstein, Kean vit un moment en or. Alors qu'il ne compte que 120 minutes de jeu en Serie A cette saison, il compte déjà trois buts à son compteur. Grâce à ce succès, la Juventus compte une avance de 18 points sur Naples qui se déplace à l'AS Rome dimanche. (Belga)