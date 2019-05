Serie A - Lecce promu un an après son retour en Serie B

(Belga) Lecce a été officiellement promu samedi en Serie A italienne de football, après sa victoire face à La Spezia (2-1) lors de la 36e et dernière journée de Serie B. Un indispensable succès qui s'est rapidement dessiné grâce à des buts de Petriccione (9e) et La Mantia (27e), Capradossi a réduit l'écart en fin de match (83e).

L'équipe est entraînée par Fabio Liverani, né d'une mère somalienne, qui etait devenu en 2001 le premier joueur noir international italien (4 sélections). Le club des Pouilles rejoint Brescia, champion de Serie B qui avait déjà obtenu son billet pour l'élite il y a 10 jours. Sa défaite contre Benevento (2-3) est donc sans conséquence. Lecce n'avait plus évolué en Serie A depuis la saison 2011-2012, et était encore en Serie C la saison dernière. Le dernier ticket pour la Serie A sera attribué à l'issue de barrages réunissant six équipes: Palerme, Benevento, Pescara, Hellas Vérone, La Spezia et Cittadella. Ces playoffs pourraient toutefois être perturbés par le dossier Palerme. Les instances disciplinaires de la fédération italienne ont en effet demandé la relégation du club sicilien pour des irrégularités de gestion financière. En bas de tableau, Foggia, Padoue et Carpi sont relégués en Serie C. Venise et la Salernitana disputeront les barrages. Lecce avait été le club le plus puni par le Calcioscommesse (une affaire de matches et de paris truqués) en 2012. Relégué en Série C, il a mis huit ans à en sortir, déjà sous la conduite de Liverani. (Belga)