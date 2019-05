Sexiste et/ou drôle? Une publicité de supermarchés allemands fait polémique (vidéo)

La publicité d'une chaîne allemande de supermarchés pour la Fête des mères a viré mercredi à la polémique sur son sexisme supposé, les appels au boycott se répandant sur les réseaux sociaux.

Le spot publicitaire de la société Edeka montre des pères commettant maladresse sur maladresse dans les gestes de la vie quotidienne -donner à manger, aller aux toilettes, etc. - et se termine sur la voix d'une petite fille disant: "Merci maman de ne pas être papa". Depuis sa publication sur YouTube dimanche, avant la Fête des mères du 12 mai, la publicité a dépassé le million de vues, frôle les 9.000 commentaires sur la plateforme, dont beaucoup négatifs. Sur Twitter, le boycott de Edeka est devenu le sujet dominant mercredi dans le pays. Car nombre d'internautes voient dans cette séquence une hostilité prononcée envers les pères, ainsi qu'une image sexiste de la mère et de la famille en général.

La place de la femme dans la famille et le travail est un sujet sensible au sein de la société allemande, qui n'a pas encore su totalement s'affranchir de son vieux slogan traditionnel "Kinder, Küche, Kirche" ("enfants, cuisine, église"), longtemps utilisé pour désigner le rôle de la femme. "Avec notre vidéo en ligne 'Nous disons merci', nous ne voulions en aucun cas mal représenter les pères, mais plutôt dire merci à toutes les mères d'une façon exagérée et pleine d'humour à l'occasion de la Fête des Mères", a réagi l'entreprise auprès de l'agence de presse allemande dpa.

D'autres internautes préfèrent s'amuser du hashtag #EdekaBoykott et appréhendent la publicité avec humour, certains ironisant même sur leurs espoirs d'une queue bientôt raccourcie dans les magasins de la chaîne grâce à cette polémique.