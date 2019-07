Si vous partez à Venise, ne tentez surtout pas le café au réchaud: vos vacances se verraient écourtées

Un couple de touristes allemands surpris vendredi à Venise en train de se préparer un café sur un réchaud au pied du Pont du Rialto a écopé d'une amende de 950 euros et a été invité à quitter la ville.

Les deux Berlinois de 32 et 35 s'étaient installés dans la matinée, avec leur sac à dos, au pied des marches du célèbre pont pour se préparer un café à l'aide d'un réchaud à flamme. Signalés par un riverain, ils ont été rapidement interpellés par des agents de la police locale et ont été sanctionnés d'une amende de 950 euros pour ce comportement jugé inconvenant, explique la mairie dans un communiqué.

En vertu d'un règlement récemment adopté par le conseil municipal, les deux jeunes touristes ont aussi été invités à quitter la ville, une mesure d'éloignement exécutée pour la 40e fois depuis sa mise en place en mai dernier, précise la municipalité. "Venise doit être respectée et les gens impolis qui pensent venir en ville et faire ce qu'ils veulent doivent comprendre que, grâce à la police locale, il seront pris, sanctionnés et renvoyés", explique le maire de Venise, Luigi Brugnaro, dans le communiqué.





30 millions de visiteurs



"Désormais, nous allons également communiquer les identités des personnes visées par une mesure d'éloignement aux ambassades et consulats de leur pays d'origine", précise le maire. Le texte adopté en mai concerne des règles de bienséance, de propreté et de sécurité à respecter dans la cité lacustre, confrontée au tourisme de masse et à ses conséquences sur ses canaux et les lieux les plus fréquentés.

Il prévoit toute une série d'interdictions (comme de pique-niquer sur certains sites, se laver dans les fontaines ou se promener torse nu) et de fortes amendes, voire des expulsions, pour les contrevenants. La Sérénissime, qui compte aujourd'hui 55.000 habitants dans son cœur historique, accueille chaque année environ 30 millions de visiteurs.