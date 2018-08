Si vous voulez donner votre avis sur le changement d'heure, vous avez jusqu'à ce soir

Les citoyens de l'UE ont jusqu'à ce jeudi soir pour participer à la consultation européenne sur les changements d'heure semestriels. Début août, plus d'un million de personnes avaient déjà participé.



La consultation publique, lancée en ligne début juillet, faisait suite à une résolution du Parlement européen adoptée en février dernier, mais aussi à des demandes de citoyens et de certains États membres. C'est une directive européenne de 2001 qui règle le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été et inversement. Tous les États européens changent d'heure le dernier week-end de mars et le dernier week-end d'octobre. Mais la (ré)introduction de l'heure d'été remonte en fait à 1977. Elle obéissait à un objectif d'économiser l'énergie, bien que l'efficacité soit contestée. La consultation, qui n'est pas contraignante, arrivera à échéance entre 22h00 et minuit jeudi, en fonction des pays. La date d'annonce des résultats n'est pas encore connue.