Simonne, 31 ans, finaliste de Britain's Got Talent, poignardée à mort

La famille de l’émission Britain’s Got Talent est en deuil. Une finaliste de cette année a été poignardée à mort il y a quelques jours.

Simonne Kerr, une ancienne finaliste de la version anglaise d’Incroyable Talent, a été retrouvée morte chez elle le 15 août dernier. La jeune femme de 31 ans a été poignardée à mort et la police et les secours qui ont été appelés sur place n’ont rien pu faire pour la ranimer. Un homme, Desmond Sylva, qui vivait à la même adresse que Simonne à Battersea, dans le sud-ouest de Londres, a été arrêté et a été présenté à un juge à Wimbledon. Il est poursuivi pour meurtre. L’homme n’a pas encore avoué.





Leur performance avait ému le jury



Simonne Kerr avait participé à l’émission Britain’s Got Talent avec la chorale NHS choir B Positive. Cette chorale a été créée pour attirer l’attention sur l’importance du don de sang. La performance du groupe avait laissé les membres du jury Amanda Holden et Alesha Dixon en pleurs.





Elle avait rejoint la chorale après la mort de son fils



Simonne, qui était infirmière, avait rejoint la chorale après la mort de son fils Kavele, en 2015 alors qui était âgé de 6 ans. Durant sa grossesse, elle avait découvert qu’elle était porteuse de la dépanocytose, une maladie du sang qu’elle avait transmise à son fils. Simonne avait deux autres enfants.



Un porte-parole de l’émission Britain’s Got Talent a indiqué : "Nous sommes profondément attristés et choqués par l’annonce de la mort de Simonne. Nos pensées et condoléances vont à la famille et aux amis de Simonne pendant ces moments difficiles et dévastateurs."