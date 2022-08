Six mois de guerre en Ukraine: un "jalon triste et tragique", pour le chef de l'ONU

(Belga) Le secrétaire général de l'ONU a dénoncé mercredi devant le Conseil de sécurité la guerre "absurde" en Ukraine, six mois jour pour jour après l'invasion du pays par la Russie, une journée qui représente "un jalon triste et tragique".

"Aujourd'hui marque un jalon triste et tragique, les six mois depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février", a déclaré Antonio Guterres, dénonçant "les conséquences de cette guerre absurde, bien au-delà de l'Ukraine". Il a notamment répété "sa profonde inquiétude" concernant les activités militaires autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. "Toute nouvelle escalade de la situation pourrait conduire à l'autodestruction". De retour d'un déplacement en Ukraine et en Turquie centré en particulier sur les exportations de céréales depuis l'Ukraine qui ont repris grâce à un accord international signé en juillet, le secrétaire général a souligné la menace qui persiste malgré tout pour la sécurité alimentaire mondiale. "En 2022 il y a assez de nourriture dans le monde -- le problème est sa distribution irrégulière. Mais si nous ne stabilisons pas le marché des engrais en 2022, il n'y aura tout simplement pas assez de nourriture en 2023", a-t-il déclaré. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit ensuite s'exprimer lors de cette réunion du Conseil de sécurité demandée notamment par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni pour marquer les six mois de la guerre et le Jour de l'indépendance de l'Ukraine. L'ambassadeur russe à l'ONU Vassily Nebenzia s'est opposé à cette intervention, soulignant qu'il n'objectait pas au principe de la participation du dirigeant ukrainien, mais au fait qu'il n'était pas présent en personne. Mais un vote des membres du Conseil (13 pour, 1 contre, 1 abstention) l'a autorisée. (Belga)