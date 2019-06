(Belga) Une collision en chaîne a coûté la vie, dimanche à six personnes, dans les environs de Szczecin (Nord-ouest de la Pologne) et blessé probablement seize personnes, lorsqu'un camion a embouti six voitures en file, sur une autoroute. Plusieurs véhicules ont pris feu, ont indiqué les services de police et des pompiers.

Après l'accident, deux véhicules sont entrés en collision sur les voies de circulation opposées, sans faire de victimes mortelles. (Belga)