Six nations: l'Anglais Farrell sera prêt pour le choc contre l'Irlande

Owen Farrell l'a assuré mercredi: le capitaine du XV d'Anglettere, opéré récemment d'un pouce, sera prêt à temps pour affronter l'Irlande à Dublin en ouverture du tournoi des Six Nations le 2 février.

"C'est bon", a déclaré le demi d'ouverture des Saracens à la presse. "Je devrais m'entraîner vers la fin de semaine et je suis confiant de pouvoir jouer contre l'Irlande".

Optimisme partagé par son sélectionneur Greg Jones: "Je suis confiant que Owen va jouer, a dit le technicien, soulignant: "nous avons George Ford et donc nous sommes bien lotis pour le poste de N.10".

Farrell a subi une "opération simple" pour réparer des ligaments de sa main, avait annoncé samedi son club des Saracens.

D'autres joueurs se sont blessés en club durant le weekend, comme les avants Nathan Hughes (cheville) et Joe Launchbury (touché au flanc). Mais le sélectionneur l'a assuré: "On va se retrouver plus tard dans la journée avant de s'envoler pour le Portugal" où le XV de la Rose effectuera un stage.

