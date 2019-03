Six Nations: Tuilagi et Te'o associés contre l'Italie

Le centre de l'Angleterre, Manu Tuilagi, lors du match du Tournoi des six Nations face à la France, à Twickenham, le 10 février 2019Glyn KIRK

Les deux puissants trois-quarts Manu Tuilagi et Ben Te'o ont été associés au centre du XV de la Rose qui doit affronter l'Italie samedi lors de la quatrième journée du Tournoi des six nations, a annoncé la Fédération anglaise jeudi.

Au total, Eddie Jones a procédé à cinq changements par rapport au XV de départ vaincu par le pays de Galles lors de la précédente journée.

Le robuste Joe Cokanasiga fait son apparition à l'aile pour faire de la ligne des trois-quarts anglais l'une des plus solides du Tournoi. A eux trois, Tuilagi, Te'o et Cokanasiga pèsent 330 kilos, soit 110 de moyenne.

Devant, le pilier Ellis Genge, le deuxième ligne Joe Launchbury et le troisième ligne Brad Shields seront titulaires.

"L'Italie, c'est un peu l'inconnu, mais quand Conor (O'Shea) leur permet de jouer, ils jouent bien. Ils ont eu des matches formidables dans le Tournoi", a commenté Eddie Jones. "Ils sont plus en forme, restent physiquement plus longtemps dans le match et ils sont assez imprévisibles dans leur façon d'attaquer."

"Nous nous attendons à ce que l'Italie joue un peu de partout et nous devrons donc très bien défendre face à leur imprévisibilité. Quand nous aurons le ballon, nous devrons l'utiliser à bon escient", a ajouté le technicien australien.

Le XV anglais contre l'Italie:

Daly - Cokanasiga, Tuilagi, Te'o, May - (o) Farrell (cap.), (ma) Youngs - T. Curry, B. Vunipola, Shields - Kruis, Launchbury - Sinckler, George, Genge

Remplaçants: Cowan-Dickie, Moon, Cole, Hughes, M. Wilson, Robson, Ford, Slade