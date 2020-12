Ski alpin: Kristoffersen relève la tête à Madonna

Le Norvégien Henrik Kristoffersen, parmi les favoris au gros globe mais auteur d'un début de saison décevant, a réussi une impressionnante remontée en deuxième manche pour remporter le slalom de Coupe du monde de Madonna di Campiglio (Italie) mardi.

Il a devancé son compatriote Sebastian Foss-Solevaag de 33/100e et l'Italien Alex Vinatzer de 34/100e.

Habitué aux victoires et aux podiums (il en compte désormais respectivement 22 et 64) et réputé dur voire légèrement austère, Henrik Kristoffersen (26 ans) a paru ému comme rarement au moment de lever ses skis en l'air et pour sa première réaction au micro de la Fédération internationale de ski (FIS).

"Les trois dernières semaines ont été difficiles. Je pense que je n'ai jamais été aussi ému après une victoire. J'ai déjà eu des moments galère dans ma carrière mais j'en suis toujours revenu. Le ski c'est ma vie: j'ai le ski, ma famille, et c'est tout", a-t-il déclaré.

- Foss-Solevaag craque -

"Kristo" a en effet débuté sa saison à l'envers. Lui le tenant des petits globes de slalom et de géant, deux fois dauphin de l'intouchable Marcel Hirscher (en 2016 et 2018) n'était monté qu'une fois sur le podium lors du parallèle de Lech (Autriche), restant notamment à distance en géant (5e, 22e, 12e et 15e).

Mardi il avait encore mal débuté sa course: seulement 12e après le premier run, il enrageait dans l'aire d'arrivée. Mais une deuxième manche de feu (3e temps) où il a pris tous les risques a tout changé.

Avec sa 6e place obtenue lundi à Alta Badia, il prend le dossard rouge de leader du slalom et lance enfin sa saison.

Derrière lui son compatriote Sebastian Foss-Solevaag peut s'en vouloir. Impérial en première manche, il s'est élancé en dernier avec 1 sec 25/100e d'avance sur Kristoffersen, un gouffre à ce niveau.

Mais il a complètement raté son 2e passage (25e temps) et se contente de la deuxième place. Ce 3e podium de sa carrière doit tout de même réjouir ce pur spécialiste, âgé de 29 ans, pas monté sur la boîte depuis mars 2016.

Derrière les Norvégiens, l'un des grands talents du slalom mondial a confirmé à domicile. Alex Vinatzer, 3e à 34/100e, a validé à 21 ans un deuxième podium après celui obtenu en janvier à Zagreb.

- "Tirer mon épingle du jeu" -

Le Français Alexis Pinturault a terminé 6e à égalité avec son compatriote Jean-Baptiste Grange et l'Allemand Linus Strasser.

"Je n'étais pas assez agressif en première manche, c'était beaucoup mieux en 2e, j'ai su tirer mon épingle du jeu pour rester au contact, je suis content dans ces conditions de neige pas évidentes pour moi", a-t-il expliqué, soulagé.

Il augmente ainsi son avance au classement général, avec désormais 65 points de plus que le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, qui ne dispute pas les slaloms.