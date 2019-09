Ski alpin: sans Hirscher, l'Autriche s'inquiète pour son avenir

Les 8 gros globes de cristal de Marcel Hirscher (g à d): Schladming 18 mars 2012, Lenzerheide 17 mars 2013 et 16 mars 2014, Méribel 22 mars 2015, Saint-Moritz 20 mars 2016, Aspen 19 mars 2017, Aare, -

L'Autriche s'est réveillée jeudi orpheline de son skieur fétiche, Marcel Hirscher, et craint désormais pour son avenir de grande nation de ski alpin faute de relève ayant la stature de l'octuple vainqueur de la Coupe du monde, désormais retraité.

"On a de bons éléments, on peut prétendre au podium, mais nous ne sommes plus favoris au classement général de la Coupe du Monde, d'autres ont pris la place", a estimé auprès de l'agence autrichienne APA l'entraîneur des équipes masculines Andreas Puelacher.

D'autres cadres de la puissante fédération autrichienne de ski (ÖSV) sont résignés à devoir "baisser les attentes", parlent d'"un grand vide", même si Hirscher a inculqué à l'actuelle génération de nouveaux réflexes, du fait notamment de son travail phénoménal en salle de gym et de son perfectionnisme.

"Ce n'est pas un vide, c'est un cratère", titre le quotidien Die Presse, pour qui la "vie alpine" du pays pourrait désormais se révéler douloureuse. Le journal pointe le manque de sportifs nationaux susceptibles de succéder au numéro un mondial, sacré huit fois d'affilée sur le circuit de la Coupe du monde, un record "imbattable".

La télévision publique ORF estime qu'après la retraite d'Hirscher, qui a écrasé toute concurrence durant des années, la Suisse et la France, avec des éléments comme Alexis Pinturault et Clément Noël, devraient monter plus régulièrement sur les podiums la saison prochaine.

Trois autres Autrichiens ont terminé dans le Top 10 de la saison dernière : Vincent Kriechmayer (5), Manuel Feller (10) ainsi que le prometteur Marco Schwarz, 24 ans, à la neuvième place.

Après des mois d'hésitation, Marcel Hirscher, 30 ans, a annoncé mercredi soir mettre un terme à sa carrière disant vouloir s'affranchir des servitudes de la compétition de haut niveau.

Tous le pays a rendu hommage au "meilleur athlète de l'histoire de l'Autriche" selon Eduard Müller, ministre des Sports, qui a également glané deux titres de champion olympique, cinq de champion du monde, six petits globes de spécialité, 67 victoires de Coupe du monde.

Jeudi matin, c'est un Marcel Hirscher libéré qui a posté sur twitter, où il est généralement peu présent, une photo de lui habillé en jean et en sweat-shirt, tourné vers les montagnes qui l'ont fait roi. Le cliché était accompagné du simple mot: "merci".