Sommet de l'Otan - Le prochain sommet de l'Otan à Vilnius en 2023

(Belga) Le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Otan aura lieu l'année prochaine à Vilnius, la capitale de la Lituanie, a annoncé jeudi le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg.

La période du mois de juin est fréquemment citée par des diplomates. M. Stoltenberg s'exprimait devant la presse à l'issue du sommet de Madrid, organisé par l'Espagne à l'occasion du 40e anniversaire de son adhésion à l'Otan. Le secrétaire général a qualifié ce sommet de "transformatif" pour l'Alliance, en résumant les principales décisions prises par les dirigeants alliés, comme l'adoption d'un nouveau concept stratégique, l'adaptation du dispositif militaire de l'organisation, principalement sur son flanc oriental et l'invitation à adhérer adressée à la Suède et à la Finlande. Le sommet de Vilnius devrait, après la ratification des protocoles suédois et finlandais par les parlements nationaux, rassembler 32 chefs d'État et de gouvernement. (Belga)