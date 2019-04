Sommet des Balkans: la Serbie et le Kosovo acceptent de reprendre le dialogue

(Belga) Serbie et Kosovo ont accepté lundi soir lors d'un sommet des Balkans à Berlin de renouer le dialogue visant à normaliser leurs relations vingt ans après la guerre, avant une nouvelle réunion prévue à Paris début juillet.

La reprise de ces discussions est une étape cruciale dans leur réconcialiation alors que ce dialogue était au point mort depuis l'automne dernier. "La Serbie et le Kosovo ont convenu d'accélérer les efforts visant à mettre en oeuvre les accords existants et de s'engager à nouveau de manière constructive dans un dialogue de normalisation sous la médiation de l'Union européenne, en vue de parvenir à un accord global et définitif", ont expliqué les organisateurs de ce sommet, la France et l'Allemagne, dans un communiqué. "Les participants ont souligné l'importance d'un processus de négociation inclusif et transparent, qui devrait s'accompagner d'efforts de renforcement de la confiance", ont-ils ajouté. Berlin et Paris avaient convié lors de ce sommet informel les dirigeants de toute la région, notamment les présidents serbe, Aleksandar Vucic, et kosovar Hashim Thaci. Leurs relations se sont notamment encore dégradées depuis que Belgrade s'est opposé à la candidature du Kosovo à Interpol. En guise de représailles, Pristina a instauré des droits de douanes de 100% sur les importations de produits serbes. "La Serbie n'a pas d'autres conditions que l'abrogation des taxes, que tout le monde dans l'Union européenne dénonce comme inciviques", a expliqué le président serbe, M. Vucic, à des médias des Balkans, à l'issue de la rencontre. De son côté sur Facebook, le président kosovar a lui demandé l'implication des Etats-Unis dans le processus de dialogue, estimant que sinon "cet accord serait impossible à conclure". La Serbie est en phase de négociations en vue de son adhésion à l'UE mais le processus sera très long. Le Kosovo n'en est pas encore là, mais l'UE lui reconnaît à terme une perspective d'adhésion. Il y a deux décennies, une guerre avait fait perdre à Belgrade le contrôle du territoire kosovar. Mais la Serbie considère toujours le Kosovo comme une de ses provinces. (Belga)