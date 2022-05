Sommet européen - Accord des 27 pour un embargo partiel sur les importations de pétrole russe

(Belga) Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont accordés lundi soir à Bruxelles sur une interdiction des importations de pétrole russe dans l'UE, qui couvrirait "immédiatement" plus de deux tiers de celles-ci, a annoncé le président du Conseil européen Charles Michel.

Cet accord "coupe une source importante de financement de la machine de guerre russe et met un maximum de pression sur la Russie pour mettre fin à la guerre", a commenté le Belge sur Twitter. À bonne source, on confirmait que l'embargo portera dans un premier temps sur le pétrole acheminé par bateau, avec une exemption pour les oléoducs. Une période de transition jusqu'à la fin de l'année, à laquelle s'ajouteraient dix-huit mois d'exemption d'embargo, serait bien prévue pour des pays comme la Hongrie, très dépendante de l'oléoduc Droujba, mais ces éléments doivent être finalisés par les ambassadeurs (Coreper). Les pays qui, comme la Belgique ou les Pays-Bas, craignaient une concurrence déloyale de l'Allemagne, qui reçoit elle aussi du pétrole russe par la branche nord de cet oléoduc, ont obtenu de Berlin et de Varsovie un engagement écrit qu'elles renonceraient à ce brut avant la fin de l'année. Cet accord devrait permettre de débloquer le sixième train de sanctions contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Le paquet inclut également l'exclusion de banques russes, dont la plus importante d'entre elles, la Sberbank, du système d'échanges interbancaires SWIFT, l'interdiction dans l'UE de trois grands radiodiffuseurs de l'État russe, ou encore de nouvelles sanctions individuelles sur des responsables accusés de crimes de guerre. (Belga)