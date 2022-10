Sommet européen - Les 27 s'accordent sur l'énergie, après 10 heures de discussion

(Belga) Les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres de l'Union européenne ont atteint dans la nuit de jeudi à vendredi un accord sur la problématique de l'énergie. Le président du Conseil européen Charles Michel l'a annoncé peu après 2h00 du matin sur Twitter.

Les dirigeants ont dû discuter durant près de 10 heures pour parvenir à s'accorder sur une formulation répondant aux inquiétudes des uns et des autres, sur base des pistes formulées par la Commission européenne mardi dernier pour calmer les prix de l'énergie (principalement le gaz). "Unité et solidarité ont prévalu", commente Charles Michel sur Twitter, indiquant que les 27 "ont convenu de travailler à des mesures pour contenir les prix de l'énergie pour les ménages et entreprises". Les dirigeants sont réunis ces jeudi et vendredi en sommet à Bruxelles avec pour principale mission d'envoyer un signal politique clair de la direction à prendre face à la crise énergétique. (Belga)