Sommet européen - Les leaders de l'UE adoptent des conclusions sur la migration après huit heures de réunion

(Belga) Les 28 chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE, réunis à Bruxelles, ont approuvé vendredi vers 04H30 du matin des conclusions sur la migration, a indiqué le président du Conseil européen, Donald Tusk, sur Twitter.

En début de soirée, l'Italie avait refusé d'approuver des conclusions sur les sujets de la défense et du commerce débattus l'après-midi dans l'attente de voir si elle obtiendrait satisfaction quant à ses exigences sur le dossier migratoire. A son arrivée au sommet, le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte avait d'ailleurs prévenu qu'il bloquerait l'adoption d'un texte commun s'il n'obtenait pas plus de solidarité des pays de l'UE sur la migration. Après plus de huit heures de discussion sur ce délicat dossier, les Européens sont finalement parvenus à s'accorder sur des conclusions, dont le contenu détaillé n'a pas encore été dévoilé. Un compromis visant à mettre en place sur le territoire de l'UE des centres "contrôlés" d'accueil des migrants secourus en mer Méditerranée a vraisemblablement été adopté par les dirigeants européens. Ces installations seraient implantées dans des Etats membres volontaires et permettraient de distinguer rapidement les personnes éligibles à l'asile et les migrants économiques. (Belga)