Sommet européen - Les leaders de l'UE engagent un débat stratégique sur leurs relations avec Pékin

(Belga) Alors que le Brexit est sous le feu des projecteurs, les dirigeants européens prévoient encore d'échanger jeudi soir sur leurs relations avec la Chine.

La Commission européenne a en effet présenté la semaine dernière un document politique dans laquelle elle plaide auprès des États membres pour des relations plus affirmées avec Pékin. "Nous pouvons retirer d'énormes avantages économiques mutuels de nos relations économiques si la concurrence est loyale et si les échanges commerciaux et les investissements sont réciproques", avait souligné le vice-président de la Commission, Jirky Katainen, lors de la présentation de ce plan en dix points. Ce document, qui stipule que la Chine est le principal partenaire commercial de l'UE mais aussi son "rival", doit servir de base à la discussion entre les chefs d'État et de gouvernement. De hauts responsables européens espèrent que des mesures immédiates pourront être décidées afin de protéger les valeurs et les normes de l'UE face à Pékin. Les Européens entendent également aborder avec la République populaire certaines thématiques sur lesquelles la coopération multilatérale est indispensable. A ce titre, la Belgique devrait plaider pour qu'un véritable dialogue soit amorcé sur les questions relatives aux droits de l'homme, au désarmement et à l'environnement. Les leaders de l'UE devraient aussi échanger sur la délicate question de la sécurité des réseaux 5G, alors que l'administration du président américain Donald Trump pousse depuis plusieurs mois ses alliés à ne pas utiliser de produits Huawei, le géant chinois des télécoms. D'après Washington, les infrastructures du groupe, numéro un mondial du secteur, pourraient en effet être utilisées à des fins d'espionnage. Les échanges entre les 28 doivent leur permettre de préparer un sommet avec la Chine, prévu le 9 avril prochain. (Belga)