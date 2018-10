Sommet européen - Les temps ne sont pas encore mûrs pour un sommet extraordinaire sur le Brexit en novembre

(Belga) Les Vingt-sept dirigeants de l'Union européenne qui se sont réunis sans le Royaume-Uni mercredi en seconde partie de soirée à Bruxelles ont constaté que les temps n'étaient pas encore assez mûrs pour organiser un sommet extraordinaire sur le Brexit en novembre.

Les 27 disent se tenir prêts à convoquer un Conseil européen lorsque le négogiateur de l'Union, le français Michel Barnier, fera état d'un "progrès décisif", a-t-on appris dans l'entourage du président du Conseil Donald Tusk. Mais actuellement, et "en dépit d'intenses négociations" menées ces derniers jours, "un progrès suffisant n'a pas été réalisé", affirment les 27 après avoir entendu en première partie de soirée la Première ministre britannique Theresa May. Selon le président du parlement européen Antonio Tajani, Mme May n'a pas formulé de nouveauté majeure dans son allocution aux autres dirigeants, alors que M. Tusk avait dit attendre des propositions créatives et concrètes. Mais le ton du message de la Britannique aurait été ressenti comme positif dans la recherche d'un accord. Les Etats appellent M. Barnier à poursuivre ses efforts, lui renouvellent leur confiance et réaffirment leur détermination à rester unis, alors que l'économie de plusieurs Etats de l'Union sera affectée par un Brexit sans accord ordonné. (Belga)