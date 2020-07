Sommet européen - Reprise des négociations à 27 dès l'aube lundi

(Belga) Après une longue pause dans la nuit de dimanche à lundi, les dirigeants de l'UE ont repris leurs pourparlers à 27 lundi peu avant 06H00 du matin, dans l'espoir de dégager un accord sur un plan de relance massif post-coronavirus et le budget 2021-2027 de l'Union européenne.

"Quatrième journée du sommet européen (...). Les 27 sont de retour en séance plénière après une longue pause. Le président du Conseil européen a entamé une réunion à l'instant", a fait savoir sur Twitter Barend Leyts, le porte-parole du président du Conseil, le Belge Charles Michel. Ce retour à la table des négociations a permis à certaines délégations, dont celles des pays dit "frugaux", de se réunir en bilatéral. Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a communiqué en milieu de nuit via Twitter, photo à l'appui, qu'il coordonnait sa position avec ses homologues danois, finlandais, néerlandais et suédois. Le président du Conseil cherche un difficile consensus sur le montant total du fonds de relance qui devra injecter plusieurs centaines de milliards d'euros ces prochaines années dans les économies des pays les plus touchés par les conséquences de la pandémie. (Belga)