Sommet européen - Theresa May laisse les Vingt-sept discuter Brexit entre eux

La Première ministre britannique Theresa May a quitté jeudi soir le sommet européen de Bruxelles, laissant les dirigeants des Vingt-sept débattre entre eux des péripéties du Brexit.

Mme May leur a exposé les derniers développements du dossier, après avoir surmonté un vote de défiance sur l'accord de retrait que son gouvernement avait négocié avec la Commission, mais qui ne dispose toujours pas d'un soutien suffisant au parlement britannique. Elle espère obtenir de ses homologues européens des garanties sur le caractère temporaire du "backstop", la disposition qui doit éviter le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, si en dernier recours les négociations sur la relation commerciale future entre l'UE et le Royaume-Uni devaient échouer. Les partisans du Brexit craignent dans ce cas d'être enfermés dans l'union douanière avec le reste de l'UE sans garantie d'en sortir. Les dirigeants des Vingt-sept ont confirmé qu'il n'était pas question de renégocier l'accord, même si des clarifications sont possibles. "Il faut démystifier ce problème du backstop, personne ne veut y recourir", a martelé le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. A son arrivée au sommet, Mme May avait déclaré qu'elle ne s'attendait pas à une avancée dans l'immédiat.