Sommet européen - Traités de libre-échange: les Vingt-sept veulent de la transparence

Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE ont abordé jeudi soir la question des traités de libre-échange commercial, mise à l'ordre du jour notamment par la Belgique.

S'ils n'ont pas adopté de conclusions formelles, ils sont convenus qu'ils devaient tirer les leçons des négociations des dernières années, vu les difficultés à ratifier les accords, selon une source européenne. Les Vingt-sept s'accordent sur la nécessité de transparence dans le processus de négociation, depuis l'octroi du mandat jusqu'à la ratification, afin de s'assurer du soutien non seulement au sein des parlements appelés à se prononcer, mais aussi au sein de la population. Les mouvements de contestation à des traités comme le TTIP (avorté), le CETA (adopté après une fronde de la Wallonie à l'automne 2016) ou le Mercosur (actuellement bloqué) réclament des garanties élevées en matière de droits humains, normes sociales et environnementales, ou de protection de secteurs agricoles, rendant très incertaines les ratifications d'accords. En mettant le sujet à l'ordre du jour du Conseil, la Belgique a voulu enclencher une réflexion qui aboutirait à terme à des conclusions formelles. Lors de leur échange de vues, les Vingt-sept ont confirmé que le commerce constituait un puissant instrument de création d'emploi et de croissance, et qu'il convenait donc de communiquer de manière positive sur cette valeur ajoutée et sur l'ouverture de l'Europe. Ils veulent utiliser le commerce pour soutenir la prospérité, mais aussi promouvoir des principes essentiels de l'UE et ses valeurs sociales et environnementales.