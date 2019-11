Son bateau pris dans une tempête au Pays basque (vidéo), un Belge tombe à l'eau: il a été sauvé de justesse par des marins

Un homme d'origine belge a été sauvé par deux frères marins et un ami de ceux-ci après être tombé de son catamaran au large de la plage de la Concha près de San Sebastian dans le Pays basque, rapporte le média Ifomo News. Des images amateur publiées par les services de secours locaux (112 Cantabria, du nom de cette région autonome de la côte nord de l'Espagne) montrent le bateau au milieu d'une tempête dans la baie de la Concha. Selon Ifomo News, deux marins et un voisin qui se trouvaient sur le quai ont vu le navigateur tomber à l'eau. Ils ont immédiatement embarqué dans un bateau de plaisance pour s'enfoncer dans la tempête avec les risques que cela comporte. Quelques minutes plus tard à peine, ils récupéraient la victime. Celle-ci était déjà en hypothermie dans les eaux océaniques et a rapidement été emmenée à l'hôpital.