Son bébé s'étouffe avec un bonbon en plein vol, c'est la PANIQUE à bord: Lisa a le bon réflexe et sauve la petite Miley

Lisa Murray a voyagé avec sa fille Miley le 25 mai. La mère de famille, heureuse de partir en vacances à Izmir avec son enfant, a immortalisé ce moment de bonheur à Cork en Irlande avant de s'envoler pour la Turquie. "Nous sommes prêtes pour le décollage! Le bonheur sur le visage de Miley, c'est tout ce qui compte", a écrit Lisa sur Facebook.



Mais sa joie a été de courte durée... La fillette âgée d'un an a avalé un bonbon de travers en plein vol, explique le site Irish Mirror. Miley a commencé à s'étouffer. Paniquée, Lisa a eu le réflexe de pratiquer la méthode de Heimlich. Mais la fillette ne semblait pas libérée, bien au contraire.



Terrifiée, l"Irlandaise s'est mise à crier "elle s'étrangle, elle s'étrangle !". De nombreux passagers se sont alors mis à paniquer. Heureusement, Miley a fini par tousser. Cela a permis à l'enfant d'éjecter le bonbon. Mais Lisa a eu tellement peur qu'elle n'arrivait pas à se calmer.

Chloé, une hôtesse, a alors pris les choses en main. Elle s'est occupée de Miley et a réussi à apaiser la fillette choquée. "Elle a réussi à calmer tout l'avion. Elle a pris Miley sous son aile comme si c'était sa propre fille", a précisé Lisa, reconnaissante. Cette dernière espère retrouver l'hôtesse afin de lui dire merci. Lisa et Miley ont pu oublier cette histoire durant leurs vacances.





"Du fond du cœur, je tiens à remercier le personnel et le service clientèle d’Aerlingus, en particulier cette fille Chloé, ce soir, j’ai failli perdre mon enfant. Elle a failli s'étrangler dans l’avion. Elle s'étouffait, elle perdait pratiquement conscience à ce stade-là, mais elle a survécu. J'étais paniquée et je hurlais. Tout l'avion était pris de panique. La peur de ma vie, j'en tremble encore. Je suis reconnaissante qu'elle soit dans mes bras maintenant à côté de moi et que nous puissions profiter de nos vacances. Cette fille (Chloé) a calmé tout l'avion et a pris Miley sous son aile comme si elle était l'une des siennes. Tellement professionnel rendant tout le monde à l'aise et capable de profiter de son vol. En espérant trouver son nom afin que je puisse la remercier parce qu'elle le mérite bien. ?", a publié la mère de famille.



