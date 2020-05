Son pub fermé, ce brasseur britannique trouve une solution pour continuer à servir ses clients: "C'est un héros" (vidéo)

Les pubs britanniques sont fermés, mais un brasseur de l'est de Londres a eu une idée pour continuer de proposer de la bière à ses clients. Il a créé une camionnette permettant de remplir leur verre à domicile.

Peter Brown, directeur de Forest Road Brewing Co., déambule dans les rues de Londres avec une camionnette blanche portant le logo "unité d'intervention tactique pour la bière". Plutôt que de livrer des canettes ou des bouteilles, ce Britannique sert directement ses clients sur leur trottoir à l'aide de pompes à bière installée sur le côté de sa camionnette.

"Ça ne permet pas de vendre autant de bières que ce que notre bar ferait lors d'un vendredi ou un samedi soir normal, mais ce que nous obtenons, c'est de la joie pure sur les visages de nos clients quand ils voient un verre de bière bien frais pour la première fois en six semaines", confie Peter Brown. "Cet homme est un héros", explique d'ailleurs l'un de ses clients.

Malgré le confinement, les fournisseurs de nourriture ou de boissons peuvent organiser des services de livraison. A cause de la fermeture des brasseries, la vente de bière a chuté de 82% dans le pays. Peter Brown a reçu de nombreuses demandes et envisage même d'acquérir une seconde camionnette pour servir encore plus de personnes.

