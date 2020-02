Sophie Wilmès annule sa venue à la conférence sur la sécurité de Munich

(Belga) La première ministre Sophie Wilmès a annulé sa venue à la conférence sur la sécurité de Munich, en Allemagne, a-t-on appris auprès de sa porte-parole. Cette visite était incompatible avec son agenda.

La conférence de Munich, qui se tient de vendredi à dimanche, est considérée comme l'une des réunions les plus importantes dans le domaine de la politique de défense et de sécurité dans le monde. Diverses tables rondes y sont organisées et l'événement constitue également une occasion pour des rencontres bilatérales. Les organisateurs avaient annoncé la présence d'une quarantaine de chefs d'État ou de gouvernement et d'une centaine de ministres. La Première ministre avait dans un premier temps annoncé sa présence à la conférence où quelques contacts politiques et économiques auraient pu avoir lieu. Finalement, Sophie Wilmès ne s'y rendra pas. Les rendez-vous prévus seront planifiés à un autre moment. (Belga)