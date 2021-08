Spectacle "surprise" en Grèce: la pleine lune illumine le ciel

Découvrir l'Acropole d'Athènes ou le sanctuaire d'Apollon à Delphes un soir de pleine lune, les touristes en vacances en Grèce en ont eu plein les yeux samedi à la tombée de la nuit. Un spectacle encore possible ce dimanche.

Beaucoup ont eu la "bonne surprise" d'apprendre que 120 sites archéologiques et musées de Grèce ouvraient gratuitement et tardivement à l'occasion de la pleine Lune. Pour ce week-end inédit, le ministère grec de la Culture espère "que la lumière de la lune l'emportera sur l'ombre de la pandémie".



Une fois n'est pas coutume, le pays ensoleillé laisse la part belle à la lune, pour permettre aux visiteurs d'admirer le phénomène naturel dans un cadre exceptionnel. "Nous n'étions pas au courant", s'exclame le Français Raphaël Ruffier rencontré sur le parvis du musée de l'Acropole à Athènes. "En cherchant les horaires d'ouverture de l'Acropole, on a eu la bonne surprise d'apprendre qu'il y avait cette pleine Lune", raconte Florian Rovelli, arrivé vendredi de Paris.



Quel que soit le lieu où ils se trouvent, les Grecs tout comme les touristes ont un libre accès à la quasi-totalité de la richesse historique et culturelle de la Grèce au clair de Lune, selon un communiqué du ministère.



De Kassope dans l'Epire (nord-ouest) au palais des Grands maîtres sur l'île de Rhodes (sud-est), en passant par les sites archéologiques d'Olympie, Mystras, Corinthe ou Nemea, sur la péninsule du Péloponnèse (sud-ouest), ou encore ceux de Thèbes (centre) jusqu'à la forteresse de Corfou (ouest), le choix est cornélien.



Concerts, représentations théâtrales, poésie, danse, expositions et observations des étoiles sont également proposés dans les musées archéologiques et les sites de Crète ou d'îles paradisiaques, dans l'archipel des Cyclades, en mer Ionienne ou en mer Egée.



Dans la capitale, Raphaël Ruffier et sa famille pensent simplement "admirer la lune" ce dimanche soir depuis le "superbe toit-terrasse" de leur auberge de jeunesse à Psyri, un quartier animé au nord de l'Acropole.



Si le célèbre site de l'Acropole d'Athènes n'est pas sur la liste, le musée de l'Acropole est lui ouvert gratuitement tard ce dimanche, ainsi que sa terrasse donnant sur le célèbre rocher sacré, permettant aux visiteurs d'admirer la Lune éclairant les colonnes de marbre jusqu'à minuit.



Représentant plus de 20% du produit intérieur brut (PIB), le tourisme est un secteur crucial pour l'économie grecque.