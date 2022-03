Stepan, le chat le plus populaire d'Instagram, a réussi à fuir l'Ukraine avec sa maîtresse (photos)

Il est le chat le plus populaire d'Instagram : Stepan, félin ukrainien de 13 ans, a réussi à fuir la guerre dans son pays avec sa maîtresse Anna. Connu pour sa pose légendaire, une patte accoudée sur la table et le regard nonchalant, Stepan est suivi par plus d'1,1 million de personnes à travers le monde.

Stepan et sa maîtresse Anna vivaient à Kharkiv, 2e plus grande ville d'Ukraine en proie à d'importants bombardements depuis le début de l'invasion russe dans le pays. Absent du réseau social durant 2 semaines du 3 au 16 mars, Stépan a inquiété sa communauté, qui pensait qu'il lui était arrivé quelque chose ou qu'il était certainement mort sous les frappes aériennes...



Ce mercredi, Anna a tenu à rassurer la communauté de son chat adoré, expliquant leur long voyage dans un message posté sur Instagram. "Le 24 février, nous dormions à la maison. À 5 heures du matin, une explosion s'est faite entendre et je n'ai pas compris ce que c'était. Au bout d'un moment, après une demi-heure, il y a eu d'autres explosions, les fenêtres ont tremblé. J'ai bondi et j'ai compris qu'il se passait quelque chose de terrible : l'attaque et le bombardement de Kharkiv (surtout sur la Saltovka Nord où nous habitons). Nous avons réalisé que la guerre était arrivée chez nous", écrit Anna sur le compte Instagram de Stepan (@loveyoustepan).



"Des obus frappaient chaque jour les maisons voisines qui brûlaient sous nos yeux. Par miracle, notre maison est restée en sécurité pendant une semaine. Puis notre maison a été endommagée au huitième jour (ndlr, 3 mars). Deux obus sont tombés juste devant notre maison. Nous avons passé une semaine au sous-sol sans électricité", raconte-t-elle.