Stockholm lance les festivités arc-en-ciel de l'Europride

La capitale suédoise se pare vendredi des couleurs arc-en-ciel pour dix jours d'Europride, un événement annuel qui attire des milliers de membres de la communauté LGBT et leurs sympathisants.

Le coup d'envoi sera donné vendredi soir avec un concert dans le parc de Kungstradgarden, au cœur de la ville. Stockholm accueille l'événement pour la troisième année, après les Europrides de 1998 et 2008. Elle partage cette fois l'organisation avec la ville de Göteborg, située sur la côte ouest. Cette dernière prendra le relais du 14 au 19 août, illustrant le slogan de l'événement: "Deux ville, un pays. Pour une Europe unie et ouverte sur le monde". Au menu des festivités: des colloques, des conférences, des projections cinématographiques et des expositions autour des thèmes de l'homosexualité, de la transexualité et des droits humains. Sans oublier la célèbre parade, qui se tiendra le samedi 4 août. Des centaines de milliers de participants rejoignent généralement ce défilé coloré, dont le parcours serpente sur quatre ou cinq kilomètres. Le Pride Parc, centre névralgique de l'Europride à Stockholm, s'animera également de concerts, de divertissements, d'expositions et ravira les papilles avec ses stands de nourriture. Lors de la cérémonie d'ouverture du parc le 1er août, l'ancienne skieuse alpine suédoise Anja Paerson se tiendra à la tribune aux côtés de l'ex-star du football Pia Sundhage, connue notamment pour avoir entraîné les équipes nationales féminines de Suède et des États-Unis. "Alors que de nombreux sportifs sont aux prises avec les normes de genre et d'identité sexuelle, elles représentent des exemples puissants, en tant que personnes LGBT qui s'assument pleinement dans le monde du sport", a commenté Britta Davidsohn, présidente de la Stockholm Pride. Bruxelles concourait pour l'organisation de l'Europride 2020 mais le jury lui a préféré la ville grecque de Thessalonique.