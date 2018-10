Suède: toujours pas de gouvernement 8 semaines après les élections

(Belga) Le dirigeant des sociaux-démocrates suédois, le Premier ministre sortant Stefan Löfven, a annoncé lundi avoir échoué à former un gouvernement, appelant le président du Parlement à proposer son mandat à un autre chef de parti.

Après deux semaines de discussions, "les conditions ne sont actuellement pas réunies pour que je forme un gouvernement", a-t-il dit à la presse après avoir rencontré le président du Parlement, Andreas Norlén, lequel a convoqué, un à un, tous les chefs de partis dans l'après-midi. Les législatives du 9 septembre n'ont pas permis de désigner de vainqueur susceptible de construire une coalition stable. Le parti social-démocrate est resté la première formation du pays en termes de sièges au Parlement, et sa coalition rouge-vert a conservé un mandat d'avance sur le bloc de centre-droit, avec 144 parlementaires contre 143 sur 349, les deux blocs étant minoritaires. Stefan Löfven a été démis fin septembre lors du vote d'une motion de censure par l'Alliance du centre et de la droite, avec les voix de l'extrême droite, qui compte 62 députés. Le conservateur Ulf Kristersson avait d'abord tenter de former un gouvernement avant de jeter l'éponge mi-octobre. C'est désormais M. Löfven qui renonce. "Les positions sont bloquées", a-t-il indiqué, se félicitant toutefois qu'il y ait "plus de compréhension les uns pour les autres". Le président du Parlement peut en tout proposer quatre fois à des candidats de tenter de former un gouvernement. En cas d'échec, de nouvelles élections seront convoquées. (Belga)