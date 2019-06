Suède: un homme décède après un accident de trottinette électrique

Un homme est mort en Suède après avoir été fauché par une voiture alors qu'il circulait en trottinette électrique, ont annoncé vendredi les autorités suédoises.

D'après la police, l'accident s'est produit jeudi soir dans la ville d'Helsingborg (sud). La victime, un homme de 27 ans, a été transportée en urgence à l'hôpital avant de succomber à ses blessures. L'opérateur Voi, impliqué dans le drame, avait commencé à mettre en circulation ses trottinettes mercredi à Helsingborg, soit la veille du drame. "Nous coopérons pleinement avec la police dans le cadre de l'enquête en cours", a déclaré dans un communiqué la société, qui propose ces trottinettes réservables via des applications mobiles.

Comme ailleurs dans le monde, les trottinettes électriques sont devenues populaires dans les rues des villes suédoises. Mais des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour dénoncer leur danger et leur utilisation anarchique. Les autorités municipales en Suède ont aussi dû faire face à leur croissance rapide, posant la question de leur usage: doivent-elles être considérées comme des vélos ou comme des scooters? En l'absence de législation, le débat n'est pas tranché pour l'instant, mais ces engins doivent circuler à vitesse "d'humain en marche" sur les trottoirs, sinon ils doivent emprunter la route ou les pistes cyclables.