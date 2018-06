Suède: une fusillade à Malmö fait cinq blessés

(Belga) Une fusillade survenue à Malmö, en Suède, lundi en début de soirée, a fait cinq blessés, a indiqué la police dans un bref communiqué. On ne connaît pas la gravité des blessures des personnes touchées. On ne connaît pas encore non plus les raisons de cet incident. La police a ajouté qu'il n'y avait aucune raison de paniquer.

"La zone est bouclée", a précisé un porte-parole de la police. "Nous sommes en train de procéder aux interrogatoires, les blessés seront aussi interrogés dès qu'ils le voudront ou en seront capables". Des témoins ont confié au quotidien Aftonbladet qu'ils avaient entendu 15 à 20 coups de feu vers 18h15. Les faits se sont produits à proximité d'un commissariat. (Belga)