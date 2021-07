De violents orages, près de 25.000 éclairs et de gros grêlons se sont abattus sur la Suisse samedi (photos)

Des orages se sont à nouveau abattus sur la Suisse samedi. Ils ont déversé de gros grêlons, beaucoup de pluie et des milliers d'éclairs.



Samedi de midi à 22h00, près de 25.000 impacts de foudre ont été enregistrés en Suisse, a indiqué SRF Meteo sur Twitter. Les précipitations ont également été au rendez-vous. En Appenzell Rhodes-Intérieures, 33,2 millimètres sont tombés en seulement 10 minutes, indique SRF Meteo sur Twitter. De fortes pluies ont également été enregistrées dans la commune d'Oberegg AI, avec 33 millilitres en 10 minutes, a annoncé MeteoNews sur Twitter Selon le service météorologique, il est très rare de voir plus de 33 millimètres de précipitations une si courte période de temps en Suisse. Le record, 41 millimètres, a été mesuré à Lausanne en juin 2018. Il y a également eu des chutes de grêles.

Des photos sur Twitter et sur Internet montraient des localités d'Appenzell Rhodes-Extérieures, avec des rues couvertes de grêlons. De grêlons d'un diamètre de 2 à 4 centimètres sont également tombés samedi à Uebeschi dans le canton de Berne, selon SRF Meteo. Des vents violents de 81km/h ont été mesurés à Schmerikon ZH et à Stans NW. Selon SRF Meteo, d'autres orages violents devraient survenir dans la nuit. Les averses et les orages pourraient apporter des pluies intenses en peu de temps, ce qui pourrait entraîner des inondations locales, la montée des cours d'eau et des glissements de terrain. Les orages devraient se poursuivre au cours des prochains jours et la situation en matière d'inondations restera tendue.