Suisse: un Belge en détention préventive après une bagarre au couteau ayant fait un mort

Un ressortissant belge figure au nombre des personnes placées en détention préventive pour leur implication présumée dans une bagarre au couteau qui a coûté la vie à un Nigérian en janvier dans une maison de Clarens (Montreux), rapportent dimanche plusieurs médias suisses.



La police helvète était intervenue tard dans la soirée du 23 janvier dans une habitation où s'était déroulée une violente bagarre au couteau. Les policiers y ont découvert le corps d'un Nigérian de 27 ans, grièvement blessé. La victime est décédée peu après son admission à l'hôpital. Trois hommes ont été interpellés par la suite: un Belge de 25 ans, un Suisse de 24 ans et un Nigérian de 20 ans. Tous les trois ont été placés en détention préventive. On ignore encore le rôle et le mobile de chacun des suspects.