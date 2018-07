Suisse: un fou du volant dépasse largement la limite autorisée dans une zone 50 km/h, sa voiture a été saisie

Un automobiliste a été flashé mercredi soir alors qu'il roulait à 111 km/h à l'intérieur de la localité d'Ipsach, au sud du lac de Bienne, où la vitesse est limitée à 50 km/h. Le chauffard âgé de 23 ans a pu être intercepté peu de temps après par une patrouille.

Les résultats des tests de dépistage rapide de drogues et d'alcoolémie se sont révélés positifs, ont annoncé jeudi la police cantonale bernoise et le Ministère public Jura bernois-Seeland. L'automobiliste a dû rendre son permis de conduire et sa voiture a été saisie.